Wissenschafter: Konflikte in den USA werden sich anheizen

Berlin – Der stellvertretende Direktor des Heidelberg Center for American Studies, Manfred Berg, sagte bei einer digitalen Diskussion der CDU-nahen Konrad Adenauer-Stiftung unter dem Titel „Experiment gescheitert? Die USA nach der Wahl“: „Ich bin in keiner Weise optimistisch. So sehr Biden für Ausgleich steht, so wenig Chancen sehe ich dafür.“