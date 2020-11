Polizisten auf Fahrt zu Terroreinsatz als Lebensretter im Stadtpark

Der am Boden liegende Mann wies keine Lebenszeichen auf. Die Beamten begannen mit einer Herzdruckmassage. "Nach wenigen Minuten konnten beim Betroffenen wieder Vitalfunktionen festgestellt werden", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Polizisten übergaben den 51-Jährigen einem Rettungsdienst, der ihn in ein Spital brachte. Die Beamten seien nach dem Notstopp weiter zum Einsatzort in der City geeilt.

Mittlerweile befinde sich der Mann laut Auskunft der behandelnden Ärzte auf dem Weg der Besserung, wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Der Vorfall war in den ersten Stunden der dramatischen Ereignisse in der Terrornacht, wie etliche andere Wahrnehmungen an verschiedenen Orten in Wien und auch Falschmeldungen, in sozialen Medien in Zusammenhang mit dem Anschlag gesetzt worden, ein solcher sei aber nicht vorgelegen, sagte Dittrich. Bei dem Attentat durch einen islamistischen Angreifer am Allerseelentag (2. November) starben vier Personen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. (APA)