Ex-Frau mit Waffe bedroht: 48-Jähriger in Wildschönau festgenommen

Wildschönau – Ein 48-Jähriger hat am Mittwoch im Bezirk Kufstein eine Alarmfahndung ausgelöst. Der Mann klopfte laut Polizei gegen Mittag an die Wohnungstür seiner Ex-Frau in Ellmau. Als diese die Tür öffnete, drängte sie der Mann in die Wohnung und bedrohte sie verbal und laut Exekutive vermutlich mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe. Der Frau gelang es, auf die Terrasse zu flüchten und dort laut um Hilfe zu schreien. Der 48-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und fuhr mit seinem Auto davon.