29-Jährige bei Unfall auf Kreuzung in Brixen verletzt

Brixen im Thale – Auf einer Kreuzung in Brixen im Thale kam es am Mittwochnachmittag zur Kollision zweier Autos. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 17.20 Uhr auf der Unteren Dorfstraße und wollte von dort nach links auf die Dorfstraße abbiegen. An der Kreuzung hielt er zunächst an, fuhr dann jedoch weiter, obwohl sich eine 29-Jährige mit ihrem Auto auf der Dorfstraße unmittelbar vor der Kreuzung befand.