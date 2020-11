Verstöße gegen Kriegsvölkerrecht? Australischen Soldaten droht Strafe

Australische Soldaten sollen in Afghanistan über Jahre hinweg schwere Kriegsverbrechen begangen haben.

Sydney – Ein Sonderermittler soll mutmaßliche Kriegsverbrechen australischer Soldaten in Afghanistan aufarbeiten und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Das kündigte Premierminister Scott Morrison am Donnerstag an – genau eine Woche vor der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zum Verhalten australischer Soldaten im Afghanistan-Konflikt. Morrison bereitete seine Landsleute schon im Vorfeld auf Enthüllungen vor, die nur schwer zu verkraften seien – nicht nur für aktive Soldaten und Veteranen: „Es wird für uns alle schwierig werden“, sagte der konservative Regierungschef.