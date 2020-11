Meduni Innsbruck forscht zu Corona-Infektionsgefahr für Frühchen

Innsbruck – Ein Forschungsprojekt der Medizinischen Universität Innsbruck widmet sich der Corona-Infektionsgefahr von Frühgeborenen. Nachdem Frühchen in ihren ersten Lebensjahren anfälliger für Infekte sind, werden nun in einer Langzeitstudie an der Innsbrucker Klinik Kinder von corona-positiven Müttern beobachtet. Zehn Mutter-Kind-Paare konnten bereits für die Untersuchung gewonnen werden, teilte die Meduni am Donnerstag anlässlich des anstehenden Weltfrühchentages am 17. November mit.