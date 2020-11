Land Tirol stellt bis zu 30 Arbeitslose für Contact Tracing ein

Das Corona-Zentrum in Innsbruck ist seit 12. Oktober in Betrieb.

Innsbruck – Das Land Tirol will Menschen, die beim Tiroler AMS arbeitslos gemeldet sind, künftig bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen einsetzen. Bis zu 30 Personen sollen die Mitarbeiter in den Tiroler Bezirkshauptmannschaften beim so genannten Contact Tracing unterstützen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Geeignete Bewerber werden vom AMS Tirol je nach Bedarf in den Bezirken rasch und unbürokratisch vermittelt. Nach erfolgreicher Bewerbung werden sie dann von den jeweiligen Teams eingeschult. Sie werden für ein Jahr befristet in den Landesdienst übernommen.