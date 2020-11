"Bitte helfen Sie uns!": Eindringlicher Appell der Ärzte aus den Tirol Kliniken

Innsbruck – Ein eindringlicher Appell kommt am Donnerstag per Video aus den Tirol Kliniken: "Uns machen die Zahlen, wie sie dramatisch steigen, große Sorgen", sagt zum Beispiel Claudius Thomé, Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Neurochirurgie. In den Tiroler Krankenhäusern müssen immer mehr Menschen mit einer Covid-Infektion behandelt werden. Sowohl auf den Normal- als auch Intensivstationen.