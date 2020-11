Corona-Joboffensive läuft an, Präsenzschulungen "notwendig"

Wien – Die mit 700 Millionen Euro dotierte Corona-Joboffensive inklusive Aus- und Weiterbildungen für über 100.000 Arbeitslose ist angelaufen. Davon sind 426 Millionen Euro für 2021 vorgesehen. "Wir müssen jetzt diese Zeit nutzen, um uns vorzubereiten, wenn die Konjunktur wieder anzieht", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Donnerstag bei einem Pressegespräch mit AMS-Vorstand Johannes Kopf in Wien.

Erneut appellierte Aschbacher an Arbeitslose, sich für Qualifizierungen und Umschulungen im Rahmen der Corona-Joboffensive beim Arbeitsmarktservice (AMS) zu melden. Die Corona-Arbeitslosigkeit, also der krisenbedingte Abstand zum Vorjahr, betrug zuletzt 79.000 Personen. Bis Jahresende erwartet Arbeitsministerin einen Anstieg der krisenbedingten Arbeitslosigkeit um 20.000 Arbeitssuchende.

💶 Für 15.000 Personen gibt es eine Beschäftigungsförderung - etwa in einem sozialökonomischen Betrieb oder Unternehmensgründungsprogramm - oder eine Qualifizierung während der Kurzarbeit.

Die AMS-Stellen in den Bundesländern haben für die Corona-Joboffensive den regionalen Arbeitskräftebedarf bei Unternehmen erhoben, damit Schulungen in nachgefragten Bereichen angeboten werden.

Die 700 Millionen Euro für die Corona-Joboffensive im Herbst/Winter 2020, 2021 und 2022 sind zusätzliche Mittel der türkis-grünen Regierung für das Arbeitsmarktservice (AMS), davon entfallen 485 Millionen Euro auf Qualifizierung, 102 Millionen Euro auf Beratungs- und Betreuungseinrichtungen sowie das Unternehmensgründungsprogramm, 58 Millionen Euro auf den Qualifizierungsbonus und 55 Mio. Euro auf Beschäftigungsförderung in sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten. Das normale Förderbudget des Arbeitsmarktservice (AMS) für 2021 verbleibt wie heuer bei 1,2 Milliarden Euro. Die Förderung pro Arbeitslosen sei damit so hoch wie noch nie, so die Arbeitsministerin.