Vandalen beschädigten Musikpavillon in Längenfeld

Längenfeld – Der Musikpavillon in Längenfeld wurde im November bereits zwei Mal Ziel von Vandalen. Zunächst verunstalteten der oder die bislang unbekannten Täter die Toilette des Gebäudes, indem nasse Papierklumpen an die Decke geworfen wurden, wodurch Flecken an der Rigipsdecke zurückblieben. Die Tat ereignete sich zwischen 2. und 8. November.