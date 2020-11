Zwei Sattelschlepper und Pkw in Auffahrunfall bei Kufstein verwickelt

Auf der Inntalautobahn bei Kufstein krachte ein Sattelschlepper in einen stehenden Lkw.

Ein 52-Jähriger musste gegen 18.30 Uhr seinen Sattelschlepper aufgrund eines Rückstaus in Höhe Ausfahrt Kufstein-Nord in Fahrtrichtung Deutschland am rechten Fahrstreifen anhalten.