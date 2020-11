Lkw-Fahrer übersah Radfahrerin: 74-Jährige in Innsbruck überfahren

Innsbruck – Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagmittag eine Frau verletzt worden. Die 74-Jährige fuhr um 11.35 Uhr auf der Museumstraße am Radfahrstreifen in Richtung Osten. Gleichzeitig lenkte ein 22-Jähriger seinen Lkw auf der Museumstraße in die gleiche Richtung. Dann wollte der Österreicher nach rechts in die Brunecker Straße abbiegen.