38-Jähriger stürzte in Grinzens acht Meter von Gerüst: schwer verletzt

Innsbruck – Ein 38-Jähriger ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Grinzens schwer verletzt worden. Der Mann war damit beschäftigt, den Dachstuhl eines Rohbaus aufzustellen. Dazu montierte er ein Konsolengerüst mit Absturzsicherung an der Außenfassade. Als der Einheimische das Gerüst betrat, löste sich dieses aus bisher unbekannter Ursache samt Mauerteilen und der 38-Jährige stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Der Mann wurde in die Klinik eingeliefert. (TT.com)