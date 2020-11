Libysche Konfliktparteien vereinbarten Wahl am 24. Dezember 2021

Tunis – Die Bürgerkriegsparteien in Libyen haben sich nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) auf den 24. Dezember 2021 als Termin für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geeinigt. Davor müsse eine Einheitsregierung gebildet werden, erklärte die amtierende Libyen-Beauftragte Stephanie Williams am Freitag. Sie hatte am Mittwoch einen Durchbruch bei den politischen Gesprächen über die Zukunft des Landes verkündet.