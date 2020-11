Quintett bei Halbzeit des Masters voran, Wiesberger schafft Cut

Der Österreicher Bernd Wiesberger schaffte in Augusta den Cut.

Augusta (Georgia) - Beim 84. Golf-Masters in Augusta scheint eine spannende Entscheidung garantiert. Bei Halbzeit, nach der erst am Samstagvormittag (Ortszeit) beendeten zweiten Runde, lag ein Quintett mit dem Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson (USA) mit neun Schlägen unter Par (135) voran. Der Burgenländer Bernd Wiesberger schaffte mit eins unter Par als 43. auch bei seinem fünften Antreten in diesem Major-Turnier den Cut.