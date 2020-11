Gut zu wissen: Diese Regeln gelten im harten Lockdown ab Dienstag

Wien – In Österreich tritt ab Dienstag eine deutliche Verschärfung des derzeit aufrechten "Lockdowns" in Kraft. Das erklärte die Regierung am Samstag in einer Pressekonferenz. Die Ausgangsbeschränkungen gelten laut Kanzler Sebastian Kurz ganztags, auch bringt der "harte Lockdown" verschärfte Kontaktbeschränkungen: Erlaubt sind nur mehr Treffen mit dem Lebenspartner, "einzelnen engsten Angehörigen" bzw. "einzelnen wichtigen Bezugspersonen". Der Handel muss mit wenigen Ausnahmen zusperren, die Schulen wechseln komplett auf Fernunterricht.