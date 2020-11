Zweite MotoGP-"Pole" für Morbidelli in Valencia, WM-Führender Mir nur Zwölfter

Valencia - Der Italiener Franco Morbidelli hat am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison die beste Startposition für den MotoGP-WM-Lauf in Valencia erobert. Neben dem Yamaha-Piloten starten Jack Miller (AUS/+0,096 Sek.) und Takaaki Nakagami (JPN/+0,222) aus Reihe eins. Der WM-Führende Joan Mir (ESP) war im Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) nur Zwölfter, unmittelbar hinter Fabio Quartararo (FRA).