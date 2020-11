Den Aufstieg im Visier: ÖFB-Team will dominant über die Ziellinie schreiten

Verändert hat sich nicht nur das traurige Rundherum, sondern auch das Auftreten am Rasen. Und da will die rot-weiß-rote Auswahl auch heute Dominanz ausstrahlen. Das Corona-Jahr hat mit seinen ungewöhnlichen Umständen auch Fodas Optionen, beispielsweise im Angriff, erhöht. Neben Michael Gregoritsch, der beim Hinspiel in Nordirland traf, haben sich für Foda mit Frankreich-Legionär Adrian Grbic (zwei Treffer in fünf Spielen) oder dem jungen Stuttgarter Funkturm Sasa Kaljdzic mehrere Optionen eröffnet. „Es ist schön für den Trainer, eine Auswahl zu haben.“

Der Aufstieg bleibt so oder so das erklärte Ziel. „Wir wollen uns mit den Besten messen“, wollen Foda und Co. auf sportlichem Weg die Ziellinie zum A-Pool überschreiten, um sich in der nächsten Nations-League-Saison mit den Großen duellieren zu können. Die Frage nach der Nummer eins im Tor (Pervan, Schlager oder Stankovic) werde Foda „im nächsten Jahr festlegen“. In Richtung EM-Endrunde 2021 darf sich jeder empfehlen.