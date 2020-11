Bewohner vertrieben Einbrecher-Trio in Innsbruck

Innsbruck – Sonntagfrüh kurz vor 5.30 Uhr versuchten drei Unbekannte in eine Wohnung in der Noldinstraße in Innsbruck einzubrechen. Um sicherzugehen, dass niemand zuhause ist, läuteten sie. Nachdem niemand öffnete, traten sie mehrfach gegen die Wohnungstüre. Von dem Lärm wachten die Bewohner jedoch auf. Sie schafften es laut Polizei noch, die Kette an der Türe einzuhängen. So habe sie dem Druck der Tritte standgehalten.