70-jähriger Kärntner stürzte bei Bergtour 150 Meter in den Tod

Greifenburg – Ein 70-jähriger Kärntner ist am Sonntagnachmittag bei einer Bergtour in den Gailtaler Alpen tödlich verunglückt. Der erfahrene Bergsteiger aus dem Bezirk Villach-Land sei 200 Meter unterhalb des Kleinen Reißkofels (2163 Meter über Adria) vom markierten Steig rund 150 Meter in eine Felsrinne abgestürzt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Seine beiden Begleiter hätten das Unglück vorerst nicht bemerkt, weil sie beim Abstieg ohne Sichtkontakt hinter ihm waren.