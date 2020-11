Vegane Burger auf dem Prüfstand: Nur vier von elf für "gut" befunden

Wien – Wer Burger liebt, aber seinen Fleischkonsum reduzieren möchte, hat schon seit Längerem die Möglichkeit, auf vegetarische oder vegane Burger-Patties zurückzugreifen. Bei den Produkten wurden in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Sie sind in Konsistenz, Geruch und Geschmack ihrem fleischhaltigen Vorbild sehr ähnlich geworden. Das erhöht auch ihre Beliebtheit. In Deutschland hatte die fleischlose Variante im Jahre 2019 einen Marktanteil von rund 17 Prozent an einem Markt, der auf 48 Millionen Euro geschätzt wird.