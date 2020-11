Mercedes-Vertragsabschluss mit Lewis Hamilton wohl erst am Jahresende

© Steve Etherington via www.imago-images.de

Istanbul/Brackley - Die Vertragsverhandlungen mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton sollen laut seinem Mercedes-Rennstall zwar schon "in einigen Tagen" beginnen, doch mit einem Abschluss ist laut Teamchef Toto Wolff erst "gegen Ende des Jahres" zu rechnen. "Es ist nicht so, dass wir keine Zeit füreinander finden würden, aber ich will uns jetzt nicht unter Druck setzen und sagen, vor Bahrain oder vor Abu Dhabi werden wir einen neuen Vertrag verkünden", betonte der 48-jährige Wiener.