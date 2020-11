Chris Paul wechselt zu den Phoenix Suns, James Harden will zu den Brooklyn Nets

Phoenix (Arizona)/Houston (Texas)/Milwaukee (Wisconsin) (APA) - Seit Montag sind Trades in der National Basketball Association (NBA) wieder möglich und haben gleich für einen prominenten Wechsel gesorgt: All-Star Chris Paul verlässt nach einer Saison Oklahoma City Thunder und spielt künftig für die Phoenix Suns, die gleich vier Akteure und ihren Erstrunden-Pick im Draft 2022 abgeben, um den 35-jährigen Point Guard zu bekommen. Doch für die größten Schlagzeilen sorgt derzeit Superstar James Harden, der die Houston Rockets verlassen will.

Der NBA-Topscorer der vergangenen drei Saisonen lehnte laut ESPN sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung ab, die ihm als ersten NBA-Profi ein Grundgehalt von mehr als 50 Millionen Dollar (42,27 Mio. Euro) pro Jahr gesichert hätte. Harden soll zudem Rockets-Besitzer Tilman Fertitta mitgeteilt haben, dass er zu den Brooklyn Nets wechseln möchte. In New York würde er gemeinsam mit seinem ehemaligen Club-Kollegen und guten Freund Kevin Durant sowie Kyrie Irving ein Top-Trio bilden und die Nets zum Favoriten auf den NBA-Titel 2021 machen.

Hardens aktueller Supermax-Vertrag läuft noch drei Jahre, in denen dem Mann mit dem markanten Bart (Spitzname "The Beard") noch 133 Millionen Dollar (112,43 Mio. Euro) zustehen. Eine vorzeitige Verlängerung in Houston hätte dem 31-jährigen Kalifornier für zwei weitere Jahre noch 103 Millionen Dollar (87,07 Mio. Euro) zusätzlich gebracht. Doch da Harden keine Titelchance mit den Rockets sieht, will er nun seinen Trade nach Brooklyn forcieren. Erste Gespräche der beiden Clubs verliefen allerdings ergebnislos.