Sterblichkeit in Schweden steigt: Jeder zehnte Todesfall wegen Covid-19

Stockholm – In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind rund zehn Prozent der Sterbefälle in Schweden auf das Coronavirus zurückzuführen. Damit war die durch das Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 die dritthäufigste Todesursache, heißt es in einer Mitteilung der Obersten Sozialbehörde des Landes. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 2020 rund 51.500 Menschen in Schweden gestorben, davon 14.000 an Herz- und Kreislauferkrankungen, 11.600 an Tumoren und 5500 nachweislich an Covid-19.