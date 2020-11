Frau in Innsbrucker Klinik mit Corona infiziert: „Muss meiner Verzweiflung Luft machen"

Innsbruck – „Ich fühle mich ohnmächtig, ich muss meiner Verzweiflung Luft machen", sagt Mira. „Du liegst in deinem Klinikbett, frisch operiert, kannst nicht aufstehen. Und dann passieren Dinge um dich herum, die du nicht mehr verstehst. Und keiner gibt dir Bescheid."

Schon Anfang November hat die junge Frau einen Unfall, sie stürzt mit ihrem Pferd, die Diagnose lautet: zertrümmertes Fersenbein. Zehn Tage wartet sie auf einen Operationstermin, schließlich, an einem Donnerstag, bekommt sie einen OP-Termin und bezieht ihr Zimmer auf der Unfallchirurgie. Vorher wird ein Covid-19-Test bei ihr durchgeführt, dieser ist negativ. „Es heißt, keine Sorge vor Corona in der Klinik, es gibt jede Menge Hygienemaßnahmen", sagt sie gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Die OP verläuft gut, die junge Frau erholt sich am Zimmer mit drei weiteren Frauen. Mira denkt sich nichts weiter, am Montag soll sie entlassen werden. Eine ältere Dame bekommt Sauerstoff und hustet stark. Am Freitag verlässt eine Zimmerkollegin die Klinik, eine neue kommt ins Zimmer.