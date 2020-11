Thiem nach Zwei-Satz-Sieg über Nadal im Halbfinale der ATP Finals

© Han Yan via www.imago-images.de

Dominic Thiem setzte sich in einem engen Match gegen Rafael Nadal durch.

London - Ein großartiger Dominic Thiem hat am Dienstag bei den ATP Finals klar Kurs auf das Halbfinale genommen. Der 27-jährige US-Open-Sieger bezwang im zweiten Gruppenmatch beim "Masters" in London den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal nach 2:26 Stunden mit 7:6(7),7:6(4).

Weil am späten Dienstagabend der griechische Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas gegen den Russen Andrej Rubljow mit 6:1, 4:6, 7:6 (8:6) gewann, ist Thiem bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Rubljow nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe "London 2020" zu verdrängen. Nadal und Tsitsipas kämpfen am Donnerstag um das zweite Halbfinal-Ticket.