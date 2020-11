29-Jährige wollte abbiegen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Völs

Völs – Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 18 Uhr in Völs, als eine 29-Jährige auf der Innsbrucker Straße nach rechts abbiegen wollte. Eine hinter ihr fahrende 22-Jährige bemerkte zu spät, dass das vor ihr fahrende Auto verkehrsbedingt anhalten musste und krachte in das Heck der 29-Jährigen.

Beide Frauen gaben am Unfallort an, leichte Schmerzen zu verspüren. Während sich die 29-Jährige selbständig in ärztliche Behandlung begab, wurde die 22-Jährige mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.