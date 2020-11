Gedemütigter DFB-Coach Löw steht nach 0:6-Debakel in Spanien in Erklärungsnot

Statt den erhofften Gruppensieg zu feiern, steht Löw nach dem sportlichen Untergang in Andalusien plötzlich vor den Trümmern seiner ohnehin kritisch begleiteten Aufbauarbeit. "Es war ein Abend, an dem uns absolut nichts gelungen ist. Wir sind enttäuscht und absolut sauer", sagte Löw. "Wir hatten keinen Zugriff, keine Zweikampfhärte, kein Zweikampfverhalten", monierte der einstige Tirol- und Austria-Coach, dessen Team nun vier Monate pausiert, ehe im März ein Länderspiel-Dreierpack zum Start der WM-Quali ansteht.

„Ekstra Bladet“: „Es gehört zu den Seltenheiten, dass Deutschland ein Länderspiel verliert. Und wenn das passiert, findet das Widerhall in der europäischen Fußballszene. Die Niederlage gegen Spanien wird da noch lauter nachklingen als jemals zuvor. 6:0 - sensationelle Zahlen. Rasieren in Sevilla, nicht weniger. Das war ein Abriss einer Nation zur besten Sendezeit. Wie es Deutschland selbst im WM-Halbfinale gegen Brasilien 2014 getan hat, wo es auch keinerlei Zeichen der Gnade gezeigt und Brasilien mit 7:1 zerschmettert hat.“

ESPN: „Deutschland hat sich seit dem Sieg bei der WM in Brasilien 2014, als sie dem Gastgeber im Halbfinale eine historische Niederlage zugefügt hatten, ständig verschlechtert. (...) die drei Gegentore in jeder Halbzeit verdeckten den Fakt, dass sie noch deutlicher hätten verlieren können, wäre Spanien vor dem Tor nicht so verschwenderisch mit klaren Chancen gewesen.“

„Tagesanzeiger“: „Deutschland kassiert gegen Spanien eine historische Schlappe. Am letzten Spieltag verlieren die Deutschen gleich 0:6 und verpassen den Einzug ins Finalturnier (...) Eine Niederlage mit sechs Toren Unterschied hatte es zuletzt mit dem 0:6 am 24. Mai 1931 gegen Österreich gegeben. Für Captain Manuel Neuer war sein 96. Länderspiel, mit dem er zum alleinigen deutschen Rekordtorhüter aufstieg, ein ganz bitterer Abend.“

Sportportal „championat.com“: „Die Deutschen haben sich in Spanien gründlich blamiert. Sie haben sechs Tore kassiert und den ersten Platz in der Gruppe verspielt. Vielleicht hat Joachim Löw inzwischen die Kontrolle über die Nationalmannschaft verloren? Das war jedenfalls eine großangelegte Zertrümmerung der Deutschen durch die Spanier.“

„Gazzetta dello Sport“: Die italienische Sportzeitung schreibt ganz fett das deutsche Wort „kaputt“ über ihren Text. Es folgt die Überschrift: „Laute Klatsche in Spanien. Deutschland mit 6:0 überwältigt. Ist jetzt Löw am Ende?“

„Marca“: „Das Spiel, das Spanien brauchte, um sich verführen zu lassen, gab es endlich in La Cartuja. Das Team von Luis Enrique zeigte eine Leistung, mit der sie Deutschland vernichteten. Die Mannschaft, die sonst immer andere erdrückt, wurde zu einem Spielzeug in den Händen der Spanier, einem kaputten Spielzeug.“

„El País“: „Spanien bringt die Deutschen in Verlegenheit. Die neue Generation der „Roten“ hat es mit einer epochalen Torserie der Mannschaft von Löw gezeigt und wird in der finalen Phase der Nations League spielen.“

„La Vanguardia“: „Spanien verpasste sich im zuschauerleeren Olympiastadion in Sevilla eine Huldigung und ein Bad in Selbstvertrauen. (...) Spanien überrannte das Team von Joachim Löw, es war ein regelrechtes Niederrennen von der ersten Minute an, auf das Deutschland keine Antwort fand.“

Unausweichlich ist der vielstimmig erschallende Ruf nach einer Rückkehr der Ex-Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels zur Stabilisierung der Mannschaft. Ohne das hochdekorierte Trio ist das Team offenbar führungslos. Mittelfeldspieler Toni Kroos und Tormann Manuel Neuer allein genügen nicht. Vom großen Rest hat keiner die Persönlichkeit, den Charakter oder die Erfahrung, um als Leader aufzutreten. Auch nicht das Quintett von Champions-League-Sieger Bayern München, das in Spanien in der Startelf stand. "Das Vertrauen ist jetzt im Moment nicht völlig erschüttert. Diese junge Mannschaft hat auch die Fähigkeit, sich so zu entwickeln, dass wir eine leistungsstarke, konkurrenzfähige Mannschaft haben. Davon bin ich absolut überzeugt", sagte Löw dazu knapp.

Die historischen Fakten der höchsten Niederlage seiner Amtszeit werden Löw aber dauerhaft begleiten. Mit sechs Toren Differenz hatten die Deutschen zuletzt am 24. Mai 1931 in Berlin gegen Österreichs Wunderteam verloren. In der Nachkriegszeit war bisher ein 3:8 gegen Ungarn in der Gruppenphase der WM 1954 Deutschlands höchste Pleite gewesen. Die spanische Sportzeitung "Marca" beschrieb das Geschehen von Sevilla gar mit einer "Vernichtung": "Die Mannschaft, die sonst immer andere erdrückt, wurde zu einem Spielzeug in den Händen der Spanier, einem kaputten Spielzeug."