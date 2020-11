Gläubiger wollen knapp 12,5 Milliarden Euro von Wirecard AG

Die Gläubigerversammlung ging am Mittwoch in kleinem Rahmen im derzeit coronabedingt für die Öffentlichkeit geschlossenen Münchener Löwenbräukeller über die Bühne.

Düsseldorf, Aschheim – Die Wirecard-Gläubiger erheben gegen die Kerngesellschaft des insolventen Zahlungsabwicklers Forderungen in einer Höhe von knapp 12,5 Milliarden Euro. Diese seien bei der Gläubigerversammlung über das Vermögen der in einem Bilanzskandal zusammengebrochenen Wirecard AG am Mittwoch im Münchener Löwenbräukeller geltend gemacht worden, teilte das Amtsgericht München mit. Die Gläubiger hoffen auf Schadenersatz im Insolvenzverfahren.