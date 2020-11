Tiroler und Steirer teilen sich Fünffach-Jackpot: Mehr als drei Millionen für jeden

Wien – 6,1 Millionen Euro lagen am Mittwoch bei der Lottoziehung im Fünffach-Jackpot. Ein Tiroler und ein Steirer tippten die sechs Richtigen – 7, 16, 25, 30, 33 und 39. Damit ist nun jeder der beiden Lotto-Spieler um genau 3.047.867,60 Euro reicher. Beide kamen dabei per Normalscheinen zum Erfolg, teilten die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung mit.