Steyrer schoss auf Ratten: Lkw-Fahrer im Gesicht getroffen

Linz – Ein 31-Jähriger aus Steyr hat am späten Mittwochabend auf einem Firmengelände im Bezirk Linz-Land mit einem Luftdruckgewehr auf Ratten geschossen – getroffen hat er allerdings einen in der Nähe abgestellten Lkw, in dem ein 34-jähriger Tscheche schlief. Als der Fahrer das Fenster herunterkurbelte um nachzusehen, was los ist, wurde er von einem abprallenden Projektil im Gesicht gestreift und leicht verletzt, berichtete die Polizei.