Gutes Zeugnis für Haferflocken im AK-Test: Vor allem Bio-Flocken überzeugen

Hafer hat sich als Flocken oder in Porridge-Form zum beliebten Frühstücksklassiker entwickelt.

13 Produkte wurden im Labor der AGES untersucht, sieben davon waren Bio-Qualität, sechs aus konventioneller Landwirtschaft. Während die Bio-Produkte alle frei von Pestizidrückständen waren, wurden in allen konventionellen Spuren von Pflanzenschutzmitteln festgestellt, allerdings in sehr geringen Mengen. Natürlich vorkommendes Cadmium – ein krebserregendes Schwermetall – fand sich in allen Haferflocken, ebenso das allergieauslösende Nickel. Allerdings wurden stets die Grenzwerte eingehalten, von Gesundheitsgefahr ist nirgends auszugehen. (APA)