Pfusch legt in Corona-Krise auf 25,7 Milliarden Euro zu

Wien – Der Pfusch in Österreich legt heuer noch viel deutlicher zu als zuletzt erwartet. Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider hat seine entsprechende Studie aktualisiert und sieht die Schattenwirtschaft nun auf 25,7 Milliarden Euro ansteigen. Damit erfährt der Schwarzarbeitsanteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Plus auf 7,15 Prozent. "Es wird ganz massiv versucht, Einkommensverluste durch zusätzlichen Pfusch zu kompensieren", sagt Schneider im Gespräch mit der APA.