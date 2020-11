"Schmerzhafte Schritte": Thyssenkrupp streicht 11.000 Stellen

Essen – Der angeschlagene Stahl-und Industriekonzern Thyssenkrupp will deutliche mehr Personal abbauen als bisher geplant. In den kommenden drei Jahren sollen zusätzlich 5000 Stellen gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 mit.

Eine Grundsatzentscheidung, wie es mit dem Stahl bei Thyssenkrupp weitergeht, will der Vorstand voraussichtlich im Frühjahr 2021 treffen. Man sondiere "ergebnisoffen verschiedene Optionen im Wettbewerb miteinander", heißt es in der Mitteilung. Möglich sind Partnerschaften, ein Teil- oder Komplettverkauf. Die IG Metall fordert einen Staatseinstieg, um die Stahlsparte vor einem Ausverkauf zu retten.

Thyssenkrupp schließt nach den Worten seines Finanzchefs aber nicht aus, dass das neue Geschäftsjahr besser läuft als in der Prognose beschrieben. "Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten gehen wir aber insgesamt konservativ und vorsichtig in das laufende Geschäftsjahr", sagte Finanzchef Klaus Keysberg am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. (APA, dpa, TT.com)