Jede neunte Corona-Infektion trifft Kinder oder Jugendliche

Es gebe "starke Belege" dafür, dass bei Beachtung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen die Vorteile, Schulen geöffnet zu halten, die Kosten von Schulschließungen überwiegen, so der Unicef-Bericht. "Schulen sind nicht die Haupttreiber der Verbreitung des Virus in Gemeinschaften."

Durch die Unterbrechung lebenswichtiger Dienstleistungen und zunehmender Mangelernährung könnten in den kommenden zwölf Monaten zwei Millionen Kinder zusätzlich sterben und die Zahl der Totgeburten um 200.000 zunehmen, warnte Unicef. Weltweit sind bis Mitte des Jahres schätzungsweise 150 Millionen Kinder zusätzlich in mehrdimensionale Armut gerutscht – ohne Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Nahrung, sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen.

"Am internationalen Tag der Kinderrechte rufen wir dazu auf, Kindern zuzuhören und ihren Bedürfnissen Vorrang einzuräumen", sagte Fore. "Wenn wir an die Zukunft denken und nach vorne schauen in eine Welt nach der Pandemie, müssen wir als erstes an die Kinder denken." (APA)