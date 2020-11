Anklage droht: Berliner Justiz ermittelt gegen „Ultrarechten" Attila Hildmann

Berlin – Im Fall des veganen Kochs und Verschwörungsideologen Attila Hildmann hat die Staatsanwaltschaft Berlin laut Medienberichten Ermittlungen aufgenommen. Gegen den prominenten Kritiker der Corona-Politik der Bundesregierung laufen bereits mehrere Anzeigen. Wie die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichten, will die Berliner Justiz nun alle Anzeigen an sich ziehen.

Staatsschützer der Brandenburger Polizei hatten erst am Dienstag die Wohnung des 39-Jährigen in Brandenburg durchsucht, der sich selbst als „ultrarechts" bezeichnet und sich einen Verschwörungsprediger nennt. In seinem Nachrichtenkanal bei Telegram bestätigte Hildmann den Polizeieinsatz. Auch bei der Staatsanwaltschaft Cottbus laufen bereits mehrere Ermittlungsverfahren gegen Hildmann – unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung.