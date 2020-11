Kleine Christkindlmärkte in Innsbruck abgesagt, Debatte um Prinzip Hoffnung

Innsbruck – Auf der Hungerburg, am Bergisel und in Wilten wird es heuer keinen Christkindlmarkt geben. Das haben die Veranstalter bekannt gegeben. Die Märkte in der Maria-Theresien-Straße und der Altstadt sowie am Marktplatz will man indes noch nicht aufgeben. Der Innsbrucker Gemeinde­rat hat jedenfalls am Donnerstag eine Ausfallshaftung bis maximal 200.000 Euro für die Innsbrucker Bergweihnacht sowie einen Verzicht auf das Grundüberlassungsentgelt beschlossen.