Verkehrsunfall in Jenbach: Lkw landete nach Navi-Anweisung auf Radweg

In Jenbach kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Jenbach – Am Donnerstagvormittag landete ein Lkw in Jenbach aufgrund der Anweisung im Navigationsgerät auf einem Radweg. Während der Bergearbeiten kam es am Nachmittag zu einer Sperre der Rotholzerstraße, des Gleises der Zillertalbahn und des Radweges.