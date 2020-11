Von Boomer über Oaschloch bis Corona: Anwärter für die Wörter und Sprüche des Jahres

Wien – Babyelefant, Absonderungsbescheid, Alles richtig gemacht – die Coronavirus-Pandemie dominiert in diesem Jahr auch die Wahl zum „Wort des Jahres 2020". So gut wie alle Kandidaten zum Wort, Unwort, Spruch und Unspruch des Jahres haben Bezug zu SARS-CoV-2. Einzig beim Jugendwort stehen ausschließlich Nicht-Corona-Wörter zur Wahl. Abgestimmt werden kann bis 1. Dezember online auf oewort.at , am 3. Dezember wird dann das Ergebnis präsentiert.

Einmal mehr stehen beruhigende Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Spruch des Jahres zur Wahl. „Wir kriegen das schon hin" ermunterte das Staatsoberhaupt in einer Ansprache im Lockdown im März. Mit diesen Worten gewann Van der Bellen die Wahl bereits im Vorjahr. „Nur Mut und etwas Zuversicht, wir kriegen das schon hin", appellierte er anlässlich des Ibiza-Skandals an die Bevölkerung. Nachträglich in die Liste geschafft hat es „Schleich di, du Oaschloch" – ein Satz, der der nach dem Terroranschlag in Wien zum viralen Symbol des Zusammenhalts wurde.