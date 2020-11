Wandern mit Lamas: Flauschiger Punk und liebevoller Therapeut

Hugo ist wohl der einzige Rockstar, der im 600-Einwohner-Örtchen Biberwier wohnt. Jedenfalls verhält er sich so. Betont lässig, im Hollywood-Cowboy-Stil, kaut er an einem Grashalm. Punkige Frisur, die trainierten Muskeln angespannt, die Haltung aufrecht. Man muss seinen Fans schließlich was bieten, wenn die so andächtig neben ihm durch den Wald flanieren.