Medien: Netanyahu flog heimlich nach Saudi-Arabien und traf Kronprinz

Riad, Jerusalem – Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu soll laut Medienberichten am Sonntag Saudi-Arabien einen Geheimbesuch abgestattet haben. Dort traf er mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo zusammen, wie der israelische öffentliche Radiosender KAN und das Armeeradio am Montag mitteilten. Netanyahus Büro und die US-Botschaft in Jerusalem gaben zunächst keinen öffentlichen Kommentar dazu ab.

Die israelische Zeitung Haaretz veröffentlichte Luftverkehrsdaten, aus denen hervorging, dass ein Geschäftsflugzeug von Tel Aviv nach Neom an der saudi-arabischen Küste am Roten Meer geflogen ist. In Neom hatten Mohammed bin Salman und Pompeo am Sonntag ein Treffen geplant.