Deutsches Ehepaar aus alpinem Gelände bei Achenkirch geborgen

Achenkirch – Eine geplante Rundwanderung im Karwendelgebirge endete am Samstag für ein deutsches Ehepaar mit einer Hubschrauberbergung. Der Mann und die Frau im Alter von 32 und 30 Jahren waren auf einem markierten Wanderweg in Richtung Grasberg unterwegs, als sie aufgrund des zunehmend tiefer werdenden Schnees wieder in Richtung Grasbergalm absteigen wollten.