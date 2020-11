Holzstapel in Baumkirchen in Brand: 25 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Holzstapel war am Rande eines Waldes aufgestapelt.

Baumkirchen – Aus unbekannter Ursache geriet am Samstagnachmittag in Baumkirchen ein Holzstapel im Freien in Brand. Die Feuerwehr wurde gegen 17 Uhr alarmiert und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.