Platter zu Wintersaison: „Tirol sperrt auf, sobald es die Infektionszahlen zulassen"

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat für die heurige Wintersaison die Devise "Aufsperren" ausgegeben. „Mein Appell lautet: Sperren wir auf, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Denn dass Betriebe – Hotels, Gasthäuser und Skilifte – nicht aufsperren, ist eine Gefahr für den Tourismusstandort Tirol", sagte Platter am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Dafür vor allem der seit nun beantragbare Fixkostenzuschuss ein wichtiges Werkzeug. "Damit ist gewährleistet, dass die Betriebe bei schlechter Auslastung nicht auf den Kosten sitzenbleiben", sagte er.

Mit dem nunmehr vorliegenden Fixkostenzuschuss-Modell, das von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt wurde, könnten jetzt deutliche "Öffnungssignale" gesendet werden. "Der Start in die Wintersaison etwa für Hotels, Gastronomie und Seilbahnen ist damit möglich", war sich der Landeshauptmann sicher.

Unternehmer erhielten mit dem Fixkostenzuschuss-Modell die Personalkosten für einen Mindestbetrieb, ergänzte der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. So könne auch bei einer geringen Auslastung gearbeitet und geöffnet werden, was ansonsten betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. "Wir müssen der Wirtschaft Luft zum Atmen geben, um so bald wie möglich wieder aufzusperren, um zu wirtschaften, um zu investieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten."