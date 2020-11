Radfahrer ließ nach Unfall in Innsbruck verletzten 76-Jährigen liegen

Innsbruck – Ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in Innsbruck beschäftigt derzeit die Polizei: Die beiden Männer stießen am Montag gegen 20 Uhr in der Meinhardstraße zusammen. Der 76-jährige Fußgänger wurde offenkundig verletzt. Trotzdem ließ der unbekannte Radfahrer den Mann liegen und fuhr einfach davon.