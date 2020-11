Tirol im zweiten Lockdown: Polizei zieht positive Bilanz nach erster Woche

Innsbruck – Die meisten Tiroler halten sich an die Lockdown-Regeln: Das ist das positive Fazit der Polizei nach einer Woche verschärfter Ausgangsbeschränkungen. Zwar seien deutlich mehr Menschen – mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß – auf den Straßen unterwegs als im Frühjahr. Aber das sei auf die unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen für das Verlassen des eigenen Wohnbereichs zurückzuführen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.