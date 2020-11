„Nimm’ Barcelona den Messi weg, dann weißt du, wie’s uns geht“

Innsbruck – Erstmals seit dem Jahr 2007 beginnt eine Saison im Biathlon-Weltcup ohne den Tiroler Ex-Weltmeister Dominik Landertinger. Aber in der Schnelllebigkeit des Geschäfts verblasst dieser Verlust für die Szene bald, nicht zuletzt die Corona-Einschränkungen geben den Verantwortlichen der Internationalen Biathlon-Union (IBU) Fragen auf. Einige Antworten zum Start am Samstag in Kontiolahti (FIN) ...