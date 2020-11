Deutlich weniger Todesopfer: Tiroler Polizei zieht Bilanz bei Motorradunfällen

Innsbruck – Der Motorrad- und Mopedverkehr in Tirol hat in der heurigen Saison deutlich weniger Todesopfer gefordert als in den vergangenen Jahren, vermeldet die Polizei in einer Jahresbilanz. 2020 sind demnach bisher fünf Motorradfahrer und ein Mitfahrer auf einem Moped ums Leben gekommen. Im Vorjahr gab es mit elf Toten fast doppelt so viele, 2018 starben sogar 15 Personen.