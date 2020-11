Dreijähriger stürzte in Angerberg 60 Meter in Felsrinne

Das Kind wurde per Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Angerberg – Ein Kleinkind ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in eine Felsrinne in Angerberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung berichtet, wanderte die Familie des Dreijährigen gegen 14 Uhr über einen Forstweg zur Buchackeralm. In eine Kehre pausierten die Eltern auf einer Bank, während der Bub spielte. Dabei stolperte das Kind plötzlich und stürzte rücklings über einen Zaun.