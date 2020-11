Mindestens sieben Migranten bei Bootsunglück vor Lanzarote ertrunken

Las Palmas, Madrid – Beim Untergang eines Holzbootes mit Migranten aus Nordafrika sind an der Küste der zu Spanien gehörenden Kanaren-Insel Lanzarote mindestens sieben Menschen ertrunken. Die mindestens 35 Menschen an Bord hatten ihr Ziel fast erreicht. Bei erheblichem Wellengang kollidierte ihr Boot in der Nacht mit der felsigen Küste in der Nähe des Ortes Órzola an der Nordspitze der Insel und kenterte, wie die Zeitung Canarias7 am Mittwoch berichtete.